Беженец из Ирака Али Б., сознавшийся в убийстве 14-летней школьницы Сюзанны в немецком Майнце, помещен в следственный изолятор. При этом, как сообщили представители полиции, мужчина отрицает, что изнасиловал девочку. Сюзанна из еврейской семьи уроженцев Молдавии была объявлена в розыск 22 мая. Ее тело нашли 6 июня. Али Б. был задержан по запросу полиции ФРГ на севере Ирака, куда он бежал из Германии в начале июня.
Германия: вопрос отношения к беженцам снова в повестке дня
Германия: вопрос отношения к беженцам снова в повестке дня
Комментируя резонансное убийство, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшую депортацию мигрантов, чье прошение о предоставлении убежища не было удовлетворено.
Смерть девочки глубоко потрясла всю страну. В Майнце прошла акция протеста с требованием ужесточить миграционные законы. Манифестанты держали в руках плакаты с надписью. "С нас хватит. Сделайте, наконец, выводы".
"Убийство девочки можно было предотвратить, если бы этому человеку не разрешили пребывать в Германии", - заявила участница акции.
Вопрос отношения к беженцам разделил немецкое общество. В том же Майнце состоялась акция, где звучали призывы к солидарности с мигрантами, против расизма и ксенофобии.
Демонстрант: "Сексуальное насилие вот уже несколько лет - проблема для нашего общества, все еще патриархального. И дело здесь не в людях, представителях других культур, приезжающих сюда."
Ранее канцлер Германии Меркель заявила, что берет на себя полную ответственность за решение открыть границы для беженцев в 2015 году.