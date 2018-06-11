Обвиняемый в убийстве Сюзанны предстал перед судьей

Али Башар, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 14-летней девушки в мае этого года, накануне предстал перед судьей по исполнению наказаний в немецком городе Висбаден. По предварительным данным, он признался в потрясшем Германию преступлении. По его словам, он задушил Сюзанну в результате ссоры после совместного употребления алкоголя и наркотиков.

В минувшую субботу 20-летний гражданин Ирака был в срочном порядке экстрадирован официальным Багдадом после того, как местные правоохранительные органы обнаружили его на севере страны. По данным немецких СМИ, столь быстрая выдача иракскими властями подозреваемого объясняется личным вмешательством Дитера Романна, главы Федеральной полиции, который слетал в Эрбиль и провел переговоры с иракскими властями.

Те, кто жили по соседству с 14-летней жертвой и ее семьей, находятся в шоке:

"Просто ужасно, что нечто подобное могло произойти! - говорит этот пожилой мужчина. - Непостижимо, что молодой человек в 20 лет мог совершить подобное! У меня также есть дочь, ей 30, и я потрясен случившимся"...

"Мне очень больно от того, что случилось с Сюзанной, - добавляет эта женщина. - У меня тоже есть дети, я даже представить не могу такую трагедию... К к сожалению, начинаю понимать, откуда у многих в Германии ненависть к иностранцам"...

"Понятно, что случившееся не облегчает положение беженцев в нашем обществе", - заключает эта пенсионерка.

С тех пор, как в начале июня обнаружили тело Сюзанны, в Германии не утихает полемика. Прибывший в страну в октябре 2015 года, Али Башар получил отказ в политическом убежище в декабре 2016-го. Тем не менее он и его семья оставались в стране до 2 июня этого года, когда вдруг внезапно решили вернуться в Ирак. Больше всего вопросов вызывает то, что состоявшийна учете в полиции из-за других преступлений, Башар и его семья смогли покинуть Германию по чужим билетам, поскольку сотрудники аэропорта не сверили имена на билетах и в паспортах.