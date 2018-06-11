Грузинский город Марнеули пережил нашествие цыплят. Притом вылупились они не на ферме, а...на мусорной свалке. Местные СМИ сообщают, что счет птенцам идет на тысячи. Очевидцы этого "нашествия" делятся видеозаписями в соцсетях.
Цыплята "оккупировали" грузинский город
Цыплята "оккупировали" грузинский город
Яйца на свалку попали с марнеульской птецефабрики, где решили, что товар испортился. Как так получилось, что теперь по свалке бегают тысячи цыплят, объяснил мэр города Тимур Абазов: "Яйца выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица".
Многие птенцы успели добежать до центра города. Некоторых из них приютили у себя местные жители.
Работники фабрики случившееся пока никак не прокомментировали.