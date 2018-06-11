Новые правила ЕС для беспилотников

Беспилотные летательные аппараты через 10 лет будут занимать в Евросоюзе 10 проц авиационного рынка (15 млрд евро). Но пока для председателя бельгийского клуба авиамоделистов Modèle club du Chaufour это прежде всего увлекательное хобби:

«Ко мне часто приходят и спрашивают - я хочу купить дрон, маленький квадрокоптер, и я хочу кататься на лодке по озеру и снимать это сверху, хочу снимать свой дом, снимать там, снимать тут, - говорит Ален Стевэн. - Эти люди не понимают, что им придётся управлять очень опасным устройством, которое может выйти из-под контроля, разбиться, кого-то ранить. Такие аварии чреваты драматическими последствиями».

На этой неделе Европарламент будет рассматривать новые правила безопасности для гражданской авиации, и в частности, для беспилотников. Любитель этой летающей техники сетует на то, что уже действуют жёсткие ограничения на её использование:

«Сейчас вы можете запускать возле вашего дома незарегистрированный дрон весом менее одного килограмма, на высоту максимум 10 метров, без камеры, - говорит Жюльен Ленжеле. - Это значит, что вам не удастся фотографировать соседку, загорающую в своем саду. Спокойно можно летать только у себя дома или на безлюдном пустыре, но это не очень интересно».

Между тем, новые правила призваны предотвращать столкновения с пассажирскими лайнерами, беспилотники не должны приближаться к посольствам, атомным элетростанциям, тюрьмам, слишком шуметь, представлять угрозу людям. Но будут ли всё это соблюдаться?

«Возьмем, к примеру, водительские права, - продолжает любитель. - То, что они у вас есть, не помешает вам разгоняться до 200 км в час на шоссе, но это запрещено. Так и с дронами. Регистрация не остановит многих от лихачей от опасных манёвров, и у нас всё равно будут проблемы ».