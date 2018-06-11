Это пещерный город Вардзия на юге Грузии. Он был высечен в стене горы Эрушети в 1185 как монастырь-крепость. К этому комплексу у грузин особое отношение: он напоминает о великой царице Тамаре, с именем которой связывают наступление «Золотого века» грузинской истории.

Из всех архитектурных богатств Грузии Вардзия является самым ценным. В этом городе, высеченном в скале, есть дома, магазины, библиотеки и даже водопровод. На тринадцати уровнях расположены около шести тысяч помещений.

Трагическим для Вардзии стал 1283 г. Спустя почти столетие после строительства в результате мощного землетрясения часть скалы рухнула в долину. Пещерный город был разрушен на две трети.

По словам гида музея Вардзи Тины Зеджинидзе, комплекс строили около 50 лет: пещеры высекали вручную. При этом в городе в случае опасности могли укрыться 50 тысяч человек, а позднее он стал монастырём и одним из важных центров образования.

В монастыре, который разоряли персы и турки, до сих пор живёт община монахов. Для посещения открыты около 300 келий, а в некоторых тоннелях по древним трубам течёт питьевая вода.