Кот-оракул набирает форму к ЧМ-2018

Главный оракул предстоящего мирового первенства по футболу усиленно готовится к выполнению своей миссии. Эрмитажному коту Ахиллу предстоит предсказывать результаты матчей чемпионата.

Для этого он под руководством ветеринаров соблюдает строгую диету и усиленно упражняется на специально сконструированном тренажёре-колесе. Тренировки, по словам наставников, помогут коту выйти на пик спортивной формы и, самое главное, - развить интуицию.

Из 50 ныне обитающих в петербургском музее котов и кошек на роль оракула претендовали сразу несколько четвероногих. Но выбор пал именно на Ахилла. Свои экстраординарные способности он продемонстрировал во время Кубка Конфедераций 2017 года, безошибочно предсказав итоги встреч футбольных команд.