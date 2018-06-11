Бельгийский министр о дерадикализации

По оценкам социологов, мусульмане составляют в Бельгии от 4 до 7 проц населения. Из них 40 проц в живут в Брюссельском столичном регионе. Это в основном мигранты или дети мигрантов. В правительстве федерации «Валлония-Брюссель» есть министр марокканского происхождения. Рашид Мадран курирует вопросы молодежи, спорта, юстиции.

Корреспондент Евроньюс Аисса Буканум спросил его о политической ориентации бельгийского правительства, где ведущую роль играет партия Новый фламандский альянс.

Мадран: Сегодня в Бельгии у власти впервые популистская, националистическая и крайне правая партия большинства. У неё ультралиберальные, неолиберальные взгляды, согласно которым нужно поощрять радикальные изменения в обществе, в том числе обратные. Я же по своему мировоззрению социалистист, интернационалист и универсалист. Я не согласен с правящими националистами и конфедералистами. Они хотят расколоть и уничтожить Бельгию.

Евроньюс: Возможна ли дерадикализация личности? Как не допустить, чтобы людьми овладевали опасные идеи? Как предотвращать радикализацию молодых людей?

Мадран: Для этого нет волшебной палочки, нет чудесного средства против насильственного экстремизма. Здесь, во франкоязычной Бельгии, мы разработали стратегию, направленную на предотвращение радикализации. Мы объясняем людям, что нельзя прибегать к насилию и крайним формам сопротивления демократически избранным властям. Со своей стороны, федеральное правительство обеспечивает в Бельгии безопасность, выводит, если нужно, солдат на улицы, увеличивает количество полицейских и т. д. Но это не означает работы над корнями проблемы.

Евроньюс: На ваш взгляд, является ли положительная дискриминация решением в борьбе против расизма?

Мадран: У нас издан приказ о том, чтобы приобщать к общественно полезной деятельности людей из районов с высоким уровнем безработицы. Но я бы хотел избежать введения этнических квот. Действуют скорее географические квоты. Если в каком-то месте уровень безработицы выше среднему по региону, то мы активно помогаем людям, живущим на пособии и ищущих вакансии, в приоритетном порядке устроиться на государственную службу. Это даёт результаты. Безработица среди молодых людей в возрасте до 25 лет неуклонно падает в Брюсселе уже почти 60 месяцев.