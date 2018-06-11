Aquarius не может дойти до Испании

Испания вряд ли поможет мигрантам с судна Aquarius: экипаж вынужден отказаться от плавания к берегам королевства из-за плохой погоды, состояния судна и конфликтов среди пассажиров. Об этом сообщает корреспондент Euronews с борта Aquarius.

Правозащитники говорят, что ситуация становится всё более сложной: перевозить в таких условиях 600 человек в Испанию — это безумие, — объяснил координатор организации SOS Méditerranée Никола Сталла. По его словам, путешествие заняло бы 4-5 дней, при этом погода ухудшается, а судно не может выходить в море при волнах выше 2 метров.

С наступление ночи обстановка обострилась: только за один час произошли три драки на палубе. Мигрантам не хватает одежды и одеял. Ранее были сообщения о том, что им недостаёт продуктов питания и воды.

Экипаж сообщил Италии о решении отказаться от плавания в Испанию, ответа пока не последовало. Ранее итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини распорядился закрыть порты для судна с мигрантами.