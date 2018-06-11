Италия против Мальты: спор из-за "Водолея"

Судно "Аквариус", зафрахтованное неправительственными организациями "Врачи без границ" и "SOS Средиземноморье", вторые сутки находится в нескольких десятках километров от берегов двух стран. Как сообщают НПО, в числе пассажиров 11 детей, свыше 120 несовершеннолетних, семь беременных женщин.

Официальный Рим распорядился о закрытии портов и настаивает на том, чтобы мигрантов приняла Валетта.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, в свою очередь, обвинил итальянские власти в "нарушении международных норм" и "создании опасной ситуации". Он также сообщил, что судну не позволят подойти к мальтийскому побережью, но окажут гуманитарную и медицинскую помощь пассажирам.

Накануне в субботу итальянский вице-премьер Маттео Сальвини разрешил высадку двух сотен мигрантов, которых в порт Реджо-Калабрия доставило судно немецкой НПО.

Однако на этот раз лидер ультраправой партии "Лига" подтвердил, что намерен придерживаться жёсткой позиции в отношении приёма мигрантов. В своём микроблоге Twitter Сальвини опубликовал следующее сообщение:

"Сегодня также судно Sea Watch 3 немецкой НПО, ходящее под голландским флагом, находится у берегов Ливии для сбора очередной партии мигрантов и доставки их в Италию. Но Италия перестала кивать головой и подчиняться", - написал Сальвини.

В управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвали стороны дать "Аквариусу" причал и уже потом решать вопрос об ответственности за пассажиров судна.