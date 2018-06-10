Фавориты чемпионата мира по футболу - 2018

В преддверии грядущего чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдёт в России, мы начинаем цикл передач, посвящённых одному из самых ожидаемых спортивных событий. После победы сборной Германии прошло 4 года, и теперь настало время определить нового чемпиона. На этот титул претендуют 32 команды, но конечно, у некоторых из них шансы на победу выше, чем у других. Сегодня мы поговорим о тех, кого мы считаем фаворитами этого чемпионата.

Разумеется, нельзя не упомянуть действующих чемпионов мира, у которых есть все шансы вновь стать обладателями заветного трофея. Подопечные Йоахима Лёва отлично проявили себя в отборочных матчах.

В свою очередь сборная Бразилии не оставляет надежды отыграться за сокрушительное поражение от немцев в полуфинале четыре года назад. В этот раз они сделали ставку на нападение: в сборную вошёл Неймар, восстановившийся после травмы, а также Роберто Фирмино, Габриэль Жезус и Филиппе Коутиньо.

Многое изменилось после победы Испании на чемпионате мира 2010 года. В нынешнем составе не только опытные игроки, например, Андрес Иньеста, Серхио Рамос и Жерар Пике, но и представители нового поколения Тьяго, Давид де Хеа, Марко Асенсио и другие.

Тренер команды Франции Дидье Дешам приложил все усилия для того, чтобы его подопечные вошли в список фаворитов этого года. Благодаря молодым талантливым футболистам, таким как лучший бомбардир Евро-2016 Антуан Гризман, Килиан Мбаппе, Набиль Фекир и Усман Дембеле шансы на победу французов значительно возросли.

Сборная Бразилии, несомненно, находится среди самых вероятных претендентов на звание чемпионов мира. Давайте узнаем, что по этому поводу думают такие звёзды футбола как Рональдо Назарио, Филиппе Сколари и другие.

Дети сидят перед стеной, на которой изображён игрок бразильской сборной Нейман, Индия Reuters

Рональдо Назарио, бразильский футболист: "Мне кажется, что в этом году нет какого-то одного фаворита: все команды сильные, их шансы равны, они отлично проявили себя, особенно в последние несколько месяцев. Я не думаю, что сборная Португалии достинет большого успеха на этом чемпионате, и дело не в Криштиану Роналду, а скорее в составе команды. Вряд ли им удастся одолеть более опытных соперников".

Филиппе Сколари, бывший тренер сборных Бразилии и Португалии: "Вот мои фавориты, необязательно в этом порядке: Бразилия, Аргентина, Франция, Германия, Испания и Португалия. Возможно, нас приятно удивят Англия или Бельгия".

Марсель Десайи, футболист, чемпион мира 1998 года: "Мне кажется, что важнее всего атмосфера в команде, поддержка друг друга несмотря ни на что. Если при этом каждый игрок будет в хорошей физической форме, то вполне возможно достичь отличных результатов. Ровно 20 лет спустя неплохо было бы повторить финал чемпионата мира 1998 года Франция-Бразилия".

Эрнан Креспо, аргентинский футболист: "Список фаворитов, в целом, не меняется, но в современном футболе есть место сюрпризам, тем более, что мы увидим много новых талантливых игроков. Я думаю, это будет отличный чемпионат".