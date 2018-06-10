Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.Феттель проехал лучший круг за 1 минуту 10,764 секунды. Феттель 54-й раз в карьере одержал победу в квалификации Гран-при "Формулы-1" и четвертый раз в сезоне. На Гран-при Канады немец трижды завоевывал поул-позицию (2011, 2012, 2013). Победу в гонке на Гран-при Канады Феттель одержал в 2013 году.
"Формула-1": новая победа Феттеля
"Формула-1": новая победа Феттеля
Вторым стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (1.10,857). Третье место занял гонщик из Нидерланлов команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен (1.10,937). Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации, показав 18-й результат (1.13,643).
Гонка Гран-при Канады пройдет в воскресенье на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.