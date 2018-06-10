"Формула-1": новая победа Феттеля

Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.Феттель проехал лучший круг за 1 минуту 10,764 секунды. Феттель 54-й раз в карьере одержал победу в квалификации Гран-при "Формулы-1" и четвертый раз в сезоне. На Гран-при Канады немец трижды завоевывал поул-позицию (2011, 2012, 2013). Победу в гонке на Гран-при Канады Феттель одержал в 2013 году.