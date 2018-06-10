24 человека арестовала испанская полиция в рамках операции по борьбе с распространением детской порнографии через Facebook и Skype. Обыски и задержания прошли по всей стране в 14 городах - в том числе Мадриде, Барселоне, Гранаде и Севилье.
Испания борется с педофилией
Испания борется с педофилией
В Аликанте был арестован евангелический пастор, который заявил, что найденные в его компьютере файлы с детской порнографией он использовал для того, чтобы понять феномен педофилии и помочь тем, у кого были такие склонности.
А задержанный в Гипускоа выходец из Пакистана, как выяснилось, не только взламывал аккаунты своих соседей, чтобы посылать им порнографию, но и помогал нелегальным мигрантам приобретать подложные документы.