Немногочисленный протест

Около 1700 человек, по данным полиции, приняли участие в протестной акции в центре Москвы. Некоторые источники начитали более двух тысяч человек —что в любом случае гораздо меньше заявленного числа в десять тысяч. В оппозиционных СМИ это назвали довольно тревожным знаком.

Митинг проходил под лозунгом «За свободную Россию без репрессий и произвола». Участники выступали против свободного толкования понятия «экстремизм», массовых задержаний активистов, произвола силовых структур, против расширения масштабов цензуры в интернете и связанных с этим уголовных дел.