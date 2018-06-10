Саммит США-КНДР: чего ждать от встречи?

Звучавшие еще несколько месяцев назад опасения полномасштабной войны на Корейском полуострове сменились острожным оптимизмом в преддверии саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ина.

Однако чего конкретно следует ожидать от этой встречи и станет ли первый в истории саммит США-КНДР прорывом в мирном урегулировании? Мнения экспертов на этот счет расходятся.

Как стало известно ранее, еще перед началом переговоров Трамп планирует кратко побеседовать с Ким Чен Ыном с глазу на глаз, чтобы "прощупать" его настрой. Американский президент подчеркнул: он незамедлительно покинет стол переговоров, если почувствует, что серьзной беседы не получается.

О том, что Трамп вполне в состоянии что называется хлопнуть дверью, он прекрасно показал на саммите "большой семерки" в Канаде, откуда хозяин Белого дома и прилетел в Сингапур.

Однако по мнению ряда наблюдателей не Трамп, а именно Ким Чен Ын подходит к переговорам с более сильной позиции. Тот факт, что лидер крупнейшей мировой державы будет говорить на равных с 34-летним северокорейским диктатором и что следить за этой встречей будет весь мир, сам по себе говорит уже о многом.

Угроза ужесточения санкций для северокорейской номенклатуры не особенно страшна: вопрос собственного выживания для нее важней, чем благосостояние народа.

В отличие от 2006 года, когда Пхеньян провел первое успешное ядерное испытание, за что мировое сообщество ввело санкции против КНДР, на руках у Ким Чен Ына теперь есть весомый козырь: межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.

После того, как Северная Корея в течение 2016-2017 годов пугала соседние страны успешными запусками своих новых ракет, Пхеньян сменил тактику. В апреле текущего года КНДР объявила об отказе от новых ядерных испытаний, Ким Чен Ын даже встретился с президентом Южной Кореи при том, что обе страны формально без малого 70 лет находятся в состоянии войны.

Но при этом уже накопленный Пхеньяном ядерный арсенал сохраняется! И в обмен на его сокращение, не говоря уже о полном уничтожении, Ким Чен Ын запросит высокую цену.

Смогут ли стороны выработать дорожную карту для разрядки ситуации на Корейском полуострове станет понятно уже во вторник, 12 июня. Однако даже при успешном исходе саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына процесс этот будет не быстрым. В Вашингтоне уже сообщили, что отменять санкции до полной денуклеаризации Северной Кореи не собираются. А полностью расстаться со столь чувствительным "козырем", как ядерное оружие, Пхеньян навряд ли захочет.