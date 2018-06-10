В Бухаресте на митинг протеста против злоупотреблений правоохранительных органов и так называемого параллельного государства пришли десятки тысяч человек.
Митинг против параллельного государства
Митинг против параллельного государства
Акция была организована правящей в стране Социал-демократической партией, в ней приняли участие сторонники ее партнера по правящей коалиции — Альянса либералов и демократов
Гооврит один из демонстрантов: "Я пришел сюда, чтобы поддержать законное правосудие, а не то, что происходит с нашей юстицией, когда ведут фальшивые уголовные дела, а свидетели лгут".
Сегодня в Румынии левоцентристское парламентское большинство и преобладающие в правительстве социал-демократы сосуществуют с правоцентристским президентом, который пользуется поддержкой силовых ведомств, в том числе Румынской службы информации и Национального управления по борьбе с коррупцией.
Доктор политических наук Андрей Тарану (SNSPA) отмечает: "Идея параллельного государства обычно тесно связана с конспирологическими теориями. И поэтому странно, что акция организована правящей коалицией".
Политическое противостояние в стране приняло форму борьбы с коррупцией. За последние несколько лет румынские прокуроры отправили за решетку многочисленных чиновников и бизнесменов, в большинстве своем — социал-демократов