Циндаоская декларация

Участники ШОС подчёркивают сплочённость и укрепление организации. Саммит в Циндао стал первым в формате «восьмёрки» — с полноправным участием Индии и Пакистана, которые официально вступили в ШОС год назад.

Наблюдатели особенно отмечают демонстрацию единства на контрасте с серьёзными разногласиями в рядах «большой семёрки», участники которой в то же самое время собрались в Канаде.

С другой стороны, ещё до саммита аналитики обращали внимание на то, что экономические программы ШОС направлены в первую очередь на обеспечение интересов Китая, как самой экономически мощной державы. А вступление Пакистана и Индии, с их богатой историей взаимных и до сих пор неразрешённых конфликтов, нелегко назвать стабилизирующим фактором.