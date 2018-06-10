В Циндао торжественным приёмом начался второй и главный день работы саммита Шанхайской организации сотрудничества. В субботу прибывающие в Китай лидеры проводили двусторонние встречи, в воскресенье проходят общие переговоры — в узком и расширенном составе.
ШОС демонстрирует сплочённость
ШОС демонстрирует сплочённость
Наблюдатели говорят о демонстрации единства и сплочённости в рядах ШОС на фоне разногласий в рядах «большой семёрки»: форум в Канаде превратился во встречу «шесть плюс один», учитывая ещё и ранний отъезд Дональда Трампа на исторические переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
В Шанхайской организации, наоборот, говорят о расширении: год назад к изначальной «шестёрке» в качестве полноправных членов присоединились Индия и Пакистан. Ещё десять государств имеют статус наблюдателей и партнёров по диалогу. Среди них — Иран, который после выхода США из договора по ядерной программе выражает намерение теснее сотрудничать с ШОС
Российский президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Хасаном Роухани выразил этим усилиям полную поддержку.