Путин: «Мы из „восьмёрки“ не выходили»

Россия не выходила из «Большой восьмёрки» и в любом случае готова к возобновлению такого формата. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ШОС.

Встреча «восьмёрки» 2014 года должен был пройти в Сочи. Но в конце марта лидеры остальных стран отказались ехать в Россию и объявили о возврате к формату «семёрки».

«Что касается возврата России в „семёрку“, „восьмёрку“: мы из неё не выходили. Коллеги в своё время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас, в Москве».

На нынешнем саммите «семёрки» в Канаде вернуть Россию предложили лидеры Италии и США; впрочем, у остальных участников объединения эта идея не вызвала энтузиазма.

Однако ещё остаётся возможность отдельной двусторонней встречи президентов США и России.

«Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, и из моего рабочего графика».

В Москве и Вашингтоне в последние месяцы не раз заявляли о подготовке встречи на высшем уровне, в том числе об этом говорили сами президеты по телефону. Но пока окончательного решения нет.