Папа Франциск помолился за корейцев

20 тысяч верующих во главе с папой римским помолились в воскресенье за то, чтобы предстоящая встреча между лидерами США и Северной Кореи прошла успешно и привела к миру. В своей проповеди перед чтением молитвы "Ангелус" (Ангел господень), папа Франциска сказал: