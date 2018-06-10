20 тысяч верующих во главе с папой римским помолились в воскресенье за то, чтобы предстоящая встреча между лидерами США и Северной Кореи прошла успешно и привела к миру. В своей проповеди перед чтением молитвы "Ангелус" (Ангел господень), папа Франциска сказал:
Папа Франциск помолился за корейцев
Папа Франциск помолился за корейцев
"Я хочу еще раз выразить любимому корейскому народу мои дружеские чувства и помолиться за него, чтобы переговоры, которые состоятся в ближайшие дни в Сингапуре, способствовали развитию позитивного пути, который гарантирует мирное будущее корейскому полуострову и всему миру".
Молитва Ангел господень читается католиками три раза в день, а в монастырях сопровождается и колокольным звоном. По традиции папа римский каждое воскресенье в полдень читает "Ангелус" вместе с паствой на Площади Святого Петра в Ватикане, предваряя молитву проповедью.