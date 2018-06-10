Сотни обнаженных велосипедистов проехали по столице Мексики в знак протеста против дорожного хаоса и поведения автомобилистов. Участник акции потребовали соблюдения своих прав. Ежедневно по дорогам Мехико ездят 8 миллионов автомобилей. Местные власти пытаются бороться с проблемой: недавно в городе появились 160 км велосипедных дорожек.
Мексика
Обнаженные велосипедисты в Мехико
Обнаженные велосипедисты в Мехико
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Euronews
Сотни обнаженных велосипедистов проехали по столице Мексики в знак протеста против дорожного хаоса и поведения автомобилистов. Участник акции потребовали соблюдения своих прав. Ежедневно по дорогам Мехико ездят 8 миллионов автомобилей. Местные власти пытаются бороться с проблемой: недавно в городе появились 160 км велосипедных дорожек.
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