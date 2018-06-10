Черепахи возвращаются в свою среду обитания

В Хорватии зоологи выпустили в Адриатическое море шесть головастых черепах, или, как их еще называют, логгерхедов.

Эти черепахи находились на лечении при океанариуме города Пула на оконечности хорватского полуострова Истрия. Все они были найдены зоологами в различных приморских регионах в ослабленном состоянии - им грозила неминуемая смерть.

Однако специалисты выходили этих животных, которые занесены в Красную книгу как уязвимый вид. Для мониторинга дальнейшего состояния черепах к панцирю каждой из них был прикреплен специальный датчик.

Отметим, что подобные акции зоологи из океанариума города Пула проводят ежегодно вот уже последние 18 лет. Неизменно торжественное прощание с черепахами-логгерхедами, возвращающимися в свою среду обитанию, привлекает большое число туристов.