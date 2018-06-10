В финале первая ракетка мира и король грунта в трех партиях одолел австрийца Доминика Тима. Тим уже трижды обыгрывал Надаля на грунте, в том числе и в этом сезоне, однако на своем главном турнире, который к тому же играется в формате пяти сетов, Надаль своему сопернику шансов не оставил, победив со счетом 6:4, 6:3, 6:2.
Рафаэль Надаль в 11-й раз выиграл "Ролан Гаррос"
Рафаэль Надаль в 11-й раз выиграл "Ролан Гаррос"
Впервые Надаль победил во французской столице в 2005 году. Тогда он победил в полуфинале Роджера Федерера и дал понять, что намечавшейся в те годы гегемонии швейцарского Маэстро в АТР туре не будет. Федерер свой единственный Мушкетерский Кубок заполучил в 2009 году, когда Надаль неожиданно уступил в полуфинале Робину Содерлингу.
Помимо "Ролан Гаррос" Надаль имеет в своем активе по 11 побед еще на двух грунтовых турнирах - "Мастерсе" в Монте-Карло и в Барселоне. Никто из теннисистов в Открытую эру и близко не подходил к такому числу побед, и вряд ли что-то подобное произойдет в ближайшем будущем.