Рафаэль Надаль в 11-й раз выиграл "Ролан Гаррос"

В финале первая ракетка мира и король грунта в трех партиях одолел австрийца Доминика Тима. Тим уже трижды обыгрывал Надаля на грунте, в том числе и в этом сезоне, однако на своем главном турнире, который к тому же играется в формате пяти сетов, Надаль своему сопернику шансов не оставил, победив со счетом 6:4, 6:3, 6:2.