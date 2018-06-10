Италия - Мальта: кто примет мигрантов?

Италия настаивает на том, чтобы Мальта приняла 629 мигрантов, спасённых в Средиземном море командой судна "Водолей", зафрахтованным неправительственными организациями "Врачи без границ" и "SOS Средиземноморье". Рим говорит, что мальтийские власти не могут отказываться принимать мигрантов, в то время как лагеря беженцев на Сицилии переполнены. Об этом сообщила корреспондент "Евроньюс" Анелиз Борджез, находящаяся на борту "Водолея".