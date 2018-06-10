Италия настаивает на том, чтобы Мальта приняла 629 мигрантов, спасённых в Средиземном море командой судна "Водолей", зафрахтованным неправительственными организациями "Врачи без границ" и "SOS Средиземноморье". Рим говорит, что мальтийские власти не могут отказываться принимать мигрантов, в то время как лагеря беженцев на Сицилии переполнены. Об этом сообщила корреспондент "Евроньюс" Анелиз Борджез, находящаяся на борту "Водолея".
Италия - Мальта: кто примет мигрантов?
Италия - Мальта: кто примет мигрантов?
Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что итальянские порты не будут больше принимать мигрантов, которых отсылают власти Мальты. Ранее они не позволили пришвартоваться судну голландской НПО, на котором находились 126 спасённых, и их принял сицилийский Поццалло.
В субботу в порт Реджо-Калабрия на юге Италии судно немецкой НПО Sea Watch 3 доставило более 200 мигрантов. Маттео Сальвини разрешил высадку - первую со времени его вступления в должность премьера. Лидер ультраправой Лиги известен своей резкой критикой добровольных спасателей мигрантов, которых он назвал "помощниками контрабандистов, наживающихся на нелегальной перевозке людей".