Ким Чен Ын уже приехал

В преддверии исторической встречи с президентом США Дональдом Трампом северокорейский лидер Ким Чен Ын первым прибыл в Сингапур. Это подтвердили в МИДе республики. Ким уже провёл встречу с главой дипломатического ведомства. Ожидается и его встреча с премьер-министром.

Через несколько часов ожидают и прибытия Тампа: он летит через полпланеты из Канады, где принимал участие в саммите «большой семёрки». Глава Белого дома покинул эту встречу раньше всех, на фоне серьёзных трений с союзниками по поводу введения пошлин и выхода из договора по иранской ядерной программе.

В самом Сингапуре за двое суток до встречи двух миров вводятся усиленные меры безопасности. Гостиницы двух лидеров располагаются в центре в 750 метрах друг от друга. Переговоры же состоятся на курортном острове Сентоса в южной части города-государства.

Организация саммита будет стоить Сингапуру около 20 миллионов долларов; по заявлению властей страны, эти затраты того стоят — ведь первая в истории встреча действующих лидеров США и КНДР привлекает огромное внимание, хотя дипломатических прорывов от неё эксперты не ожидают.