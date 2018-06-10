Ким и Трамп прибыли в Сингапур

Президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на историческую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Трамп заявил, что отправляется в Сингапур с "миссией мира" и выразил надежду, что лидер КНДР сделает что-нибудь "позитивное для своего народа". Вместе с тем он выразил увереннсть, что денуклеаризация Корейского полуострова потребует проведения не одной встречи между должностными лицами США и КНДР