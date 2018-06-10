Президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на историческую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Трамп заявил, что отправляется в Сингапур с "миссией мира" и выразил надежду, что лидер КНДР сделает что-нибудь "позитивное для своего народа". Вместе с тем он выразил увереннсть, что денуклеаризация Корейского полуострова потребует проведения не одной встречи между должностными лицами США и КНДР
Ким и Трамп прибыли в Сингапур
Ким и Трамп прибыли в Сингапур
Ким Чен Ын в Сингапур прибыл первым и уже провёл переговоры с главой дипломатического ведомства и с премьер-министром республики. На встрече обсуждались двусторонние отношения и ситуация в регионе, в том числе на Корейском полуострове. Нынешняя поездка Ким Чен Ына стала для него самой "удаленной". Ранее он неоднократно бывал в Китае.
Гостиницы двух лидеров располагаются в центре Сингапура в 750 метрах друг от друга. Переговоры состоятся 12 июня на курортном острове Сентоса в южной части города-государства. Эти районы объявлены "особыми зонами". В частности, там запрещены полеты всех беспилотных аппаратов.
В Сингапуре действуют усиленные меры безопасности, для чего задействованы 23 тысячи сотрудников сил правопорядка. Полиции помогают сотрудники частных охранных предприятий, военнослужащие и непальские воины-гуркхи.
Местные власти выделили на организацию саммита около 15 миллионов долларов США и считают, что мероприятие позволит укрепить позиции страны на международной арене.
Сообщается, что Ким Чен Ын планирует покинет Сингапур спустя всего пять часов после запланированного начала встречи с Дональдом Трампом.