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Япония

Нападение на пассажиров поезда: один человек убит, двое ранены

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Нападение на пассажиров поезда: один человек убит, двое ранены

Нападение на пассажиров поезда: один человек убит, двое ранены
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Один человек погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии. В Японии мужчина совершил нападение с ножом на пассажиров скоростного поезда, следовавшего из Токио в Осаку.

Нападавшим оказался 22-летний безработный. Полиция выясняет, что послужило причиной инцидента. По некоторым данным, ранее он проходил лечение от психического расстройства.

Kyodo/Reuters

Жертвой нападения, произоршедшего в субботу, стал 38-летний мужчина, еще две девушки получили тяжелые ранения.