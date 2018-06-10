Один человек погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии. В Японии мужчина совершил нападение с ножом на пассажиров скоростного поезда, следовавшего из Токио в Осаку.
Нападение на пассажиров поезда: один человек убит, двое ранены
Нападение на пассажиров поезда: один человек убит, двое ранены
Нападавшим оказался 22-летний безработный. Полиция выясняет, что послужило причиной инцидента. По некоторым данным, ранее он проходил лечение от психического расстройства.
Жертвой нападения, произоршедшего в субботу, стал 38-летний мужчина, еще две девушки получили тяжелые ранения.