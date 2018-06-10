С борта "Водолея"

"Мы находимся на борту "Водолея". Это поисково-спасательное судно, которое используют организации "Врачи без границ" и "SOS Средиземноморье". За последние сутки на его борту собрались более 600 человек. Все они были спасены в Средиземном море, здесь есть и мужчины, и женщины, и дети.

С утра воскресенья, когда экипаж судна связался с итальянскими властями, чтобы определить, в каком порту можно будет высадить этих людей, ему было предложено подождать. Потом они узнали, что итальянские власти связались с властями Мальты, чтобы выяснить, сможет ли Мальта принять этих людей. Таким образом, речь уже пошла о политических переговорах на высшем уровне.

Группы добровольцев, которые работают здесь, говорят, что на данный момент ситуация на борту находится под контролем, они могут содержать людей здесь, у них достаточно воды и пищи для всех. Но, конечно, ситуация сложилась нелёгкая.

Всё ещё неизвестно, в каком порту сможет бросить якорь это судно, чтобы 600 усталых, измученных людей смогли сойти на землю и почувствовать себя в безопасности. Конечно, многие из них сильно нервничают, так как не знают, что их ждёт. Но спасатели сохраняют полное спокойствие. Они говорят, что ситуация находится под контролем, и продолжают двигаться на север, в направлении восточного побережья Мальты и Италии".