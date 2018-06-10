Подозреваемый мигрант доставлен в полицию

Сознавшийся в убийстве и изнасиловании немецкой школьницы 20-летний иракский мигрант доставлен в полицию Висбадена. Несмотря на то, что в отношении него проводится расследование по делу об еще одном изнасиловнии, он смог беспрепятственно вернуться в Ирак из Германии вместе с родителями и пятью братьями и сёстрами.