Сознавшийся в убийстве и изнасиловании немецкой школьницы 20-летний иракский мигрант доставлен в полицию Висбадена. Несмотря на то, что в отношении него проводится расследование по делу об еще одном изнасиловнии, он смог беспрепятственно вернуться в Ирак из Германии вместе с родителями и пятью братьями и сёстрами.
Подозреваемый мигрант доставлен в полицию
Подозреваемый мигрант доставлен в полицию
Жестокое убийство потрясло жителей Германии. Канцлер Ангела Меркель, на которую обрушилась волна критики, потребовала соразмерного наказания за это преступление и подчеркнула: "Это происшествие потребует от всех очень серьезно относиться к интеграции и разъяснять местные ценности".
Тело 14-летней Сюзанны было найдено 6 июня в районе Висбадена Эрбенхайм. Девочка из еврейской семьи уроженцев Молдавии пропала в Майнце в конце мая.
В ходе расследования выяснилось, что в аэропорту Дюссельдорфа в билетах и паспортах не были сверены имена подозреваемого и его родственников — они отличались от тех, что стояли в их документах о пребывании в Германии.