Заявление G7 без подписи США

Под итоговым коммюнике саммита стран "большой семерки" G7 не будет подписи представителей США. О таком распоряжении сообщил в свом твиттере президент Дональд Трамп.

По его словам, он принял решение, основываясь на том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, и обвинил премьер-министра Джастина Трюдо во лжи.

Канцелярия канадского премьера в ответ заявила, что Трюдо не говорил ничего из того, что им не было сказано ранее — ни публично, ни в личных беседах с Трампом.

На итоговой пресс-конференции Трюдо заявил, что в разговоре с Трампом указала на то, что введение амерканских тарифов на сталь и алюминий не будет способствовать пересмотренною Североамериканского соглашения о свободной торговле НАФТА. " 1 июля мы уверенно продолжим реализовывать план по применению ответных тарифов, равных тем, которые американцы несправедливо применили в отношении нас", — сказал он.

На саммите Дональд Трамп предложил договориться о беспошлинной зоне в рамках объедениня стран "большой семерки". По словам Трампа, американские таможенные пошлины стали ответом на канадские налоговые сборы в размере "270% с молочной продукции", поставляемой из США.

"Все изменится. Речь даже не идет о том, что я надеюсь на перемены. Тарифы снизятся, такое продолжатся не может. мы как будто копилка, из которой все воруют!" — сказал Трамп перед вылетом в Сингапур.

В Брюсслее заявляют, что страны Европейского союза будут придерживаться положений итогового коммюнике. Наблюдатели отмечают, что оно мало чем отличается от принятого год назад совместного заявления на саммите в итальянской Таормине.