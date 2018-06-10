Баски - за референдум о независимости

С красно-бело-зелёными иккуриньями - своим традиционным символом и флагом - десятки тысяч жителей испанской Страны Басков образовали в воскресенье живую цепь длиной 202 километра. Они призывают дать им возможность провести региональный референдум о независимости.

Цепь начиналась в городе Сан-Себастьяне и заканчивалась у здания парламента Страны Басков в Витории. Акция была организована баскской организацией GURE ESKU DAGO что означает "В наших руках". Её представитель Анхель Ойарбиде говорит:

"Сегодня тысячи граждан показали, что мы хотим решить политическое будущее этой страны. Нам нужно определиться с ним, и у нас есть тысячи и тысячи причин, которые побуждают нас к этому, они влияют в повседневной жизни как на каждого из нас в отдельности - так и на всех в целом. Мы должны все вместе сказать своё слово и решить наше будущее".

Большая часть населения Страны Басков не поддерживает идею отделения от Испании. Однако и среди сторонников единства много тех, кто считает: народ должен иметь право на волеизъявление.

Испанская конституция поднимать вопрос о независимости автонмных сообществ без согласия Мадрида не разрешает. После референдума о независимости в каталонии Мадрид взял под свой прямой контроль управление этой автономной областью и арестовал организаторов плебисцита.