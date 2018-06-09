Нужно ли помилование покойному боксёру

Легендарный спортсмен и ещё три тысячи человек: президент США Дональд Трамп заявил, что серьёзно задумывается о новых помилованиях. Среди первых — боксёр Мохаммед Али, скончавшийся два года назад:

«Я думаю о том, кого вы очень хорошо знаете. Он через многое прошел. Тогда он не был очень популярным, но память о нем очень популярна сейчас. Я думаю о Мохаммеде Али», — сообщил Трамп.

Знаменитого боксёра лишили спортивной лицензии, приговорили к тюремному сроку и штарфу в 1967 году — за отказ от службы в армии.

Юрист покойного спортсмена заявил, что намерение президента — похвально, но запоздало на полвека: ещё в 1971 году адвокаты боксёра добились пересмотра дела, и Верховный суд отменил приговор и восстановил Али во всех гражданских правах. Так что сегодня оправдывать его не за что.

В мае этого года Трамп уже помиловал посмертно ещё одного боксера — Джека Джонсона, которого в 1913 году признали виновным в «перевозке женщин на территорию другого штата в аморальных целях».