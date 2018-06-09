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Срочная новость

Афганистан

Трёхдневное перемирие на праздник

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Трёхдневное перемирие на праздник

Трёхдневное перемирие на праздник
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Движение «Талибан» приняло предложение властей Афганистана о временном перемирии по случаю завершения месяца рамадан и праздника Ид-аль-Фитр. Однако боевики согласились прекратить огонь лишь на три дня — в Кабуле предлагали неделю. Кроме того, талибы заявили, что продолжат боевые действия против находящихся в Афганистане войск западных стран.

При этом минувшей ночью экстремисты атаковали позиции правительственных сил на севере страны, убив по меньшей мере 20 полицейских. Тем не менее, в Кабуле выразили надежду на то, что праздничное перемирие сможет положить начало мирным переговорам и долгосрочному прекращению огня в Афганистане.