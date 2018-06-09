Движение «Талибан» приняло предложение властей Афганистана о временном перемирии по случаю завершения месяца рамадан и праздника Ид-аль-Фитр. Однако боевики согласились прекратить огонь лишь на три дня — в Кабуле предлагали неделю. Кроме того, талибы заявили, что продолжат боевые действия против находящихся в Афганистане войск западных стран.
Трёхдневное перемирие на праздник
Трёхдневное перемирие на праздник
При этом минувшей ночью экстремисты атаковали позиции правительственных сил на севере страны, убив по меньшей мере 20 полицейских. Тем не менее, в Кабуле выразили надежду на то, что праздничное перемирие сможет положить начало мирным переговорам и долгосрочному прекращению огня в Афганистане.