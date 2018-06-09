Бельгия чествует смурфов: в субботу в 4-ом здании "Брюссель Экспо" открылась выставка, посвящённая знаменитым синим человечкам, которые в этом году отмечают 60 лет своего появления на свет. Отец-создатель смурфов - бельгийский художник Пьер Кюллифор, работавшим под псевдонимом Пейо.
Смурфам - 60!
Смурфам - 60!
Первые комиксы с участием синих гномиков были изданы в 1958 году, а в 80-х получившие всемирную известность смурфы стали героями анимационных сериалов.
Организация выставки обошлась в 5 млн евро, но бельгийцы считают, что игра стоит свеч: смурфы уже давно не просто любимые герои - но и настоящий экспортный продукт королевства.
Изюминка выставки - интерактивный маршрут через волшебный лес в настоящую деревню смурфов. Чтобы добраться туда, посетитель должен побороть злодея Гаргамеля - заклятого врага синих человечков.