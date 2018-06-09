Поиски пропавших без вести

В результате извержения вулкана в Гватемале пропавшими без вести числятся около 200 человек. Накануне поисковые работы возобновились после того, как обильный сход лавы помешал спасателям. Число погибших увеличилось до 109. Последствия самого мощного за последние годы извержения вулкана Фуэго, начавшегося в минувшее воскресенье, затронули более 1,7 млн человек.