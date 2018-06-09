В результате извержения вулкана в Гватемале пропавшими без вести числятся около 200 человек. Накануне поисковые работы возобновились после того, как обильный сход лавы помешал спасателям. Число погибших увеличилось до 109. Последствия самого мощного за последние годы извержения вулкана Фуэго, начавшегося в минувшее воскресенье, затронули более 1,7 млн человек.
Поиски пропавших без вести
Поиски пропавших без вести
Жители расположенных у вулкана населенных пунктов все еще надеются найти своих близких —как эта женщина, которая сквозь слезы говорит, что потеряла детей.
Местные власти признали, что опоздали с оповещением о срочной эвакуации. Прокуратура Гватемалы открыла расследование в связи с гибелью людей. Правительство планирует обратится к иностранным государствам за помощью для ликвидации последствий извержения вулкана Фуэго и поддержки пострадавших от удара стихии.
Фуэго, высота которого составляет 3700 метров, входит в число самых активных вулканов на территории страны. Он расположен в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы.