Скоростная стрижка овец

2000 овец были острижены в городе Кулонже на западе Франции всего за сутки. Ставшее здесь традиционным ежегодное соревнование началось в 18 часов в пятницу и завершилось ровно через 24 часа в субботу. На стрижку каждого животного уходило в среднем по полминуты. При подведении итогов учитывалось также количество и качество состриженной шерсти.

Впервые подобное мероприятие было проведено в 2015 году для привлечения внимания к скотоводству и животноводству. А в июле 2019-го пройдёт и первый всемирный конкурс во французском Ле Дорате.