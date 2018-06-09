Путин и Цзиньпин лепят пельмени

Президент России Владимир Путин попробовал свои силы в приготовлении китайских блюд. Вместе с лидером КНР Си Цзиньпином он продегустировал овощные блины и гоубули (местная разновидность пельменей, которые готовятся и подаются прямо в бамбуковых пароварках). Повара научили российского президента, как правильно сворачивать гоубули и равномерно пропекать блины. Цзиньпин попробовал стряпню коллеги и остался доволен.

В Поднебесную Путин прибыл для переговоров и для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском городе Циндао с 9 по 10 июня.