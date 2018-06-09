В Бразилии на 79-м году жизни скончалась экс-первая ракетка мира, 19-кратная победительница турниров Большого шлема Мария Буэно. По сообщениям бразильских СМИ, её доставили в больницу два дня назад. В прошлом году у теннисистки был диагностирован рак.
Скончалась бразильская теннисистка Мария Буэно
Скончалась бразильская теннисистка Мария Буэно
Звёздный час Марии Буэно пришёлся на рубеж 50-х–60-х: среди прочего, в 1960-м она сумела выиграть все четыре турнира серии Большого шлема в один год. Титулом первой ракетки мира бразильянка владела в течение четырёх лет.
В 2015 году её именем был назван олимпийский теннисный корт в Рио-де-Жанейро, а год спустя Мария Буэно была одним из факелоносцев летних Олимпийских игр.