Основатель Pixar увольняется

Он будет занимать должность консультанта компании до конца года. В минувшем ноябре Лассетер был временно отстранен от работы и отправлен в вынужденный шестимесячный отпуск на фоне обвинений со стороны его бывших подчиненных, которые рассказали о домогательствах журналу "Голливудский реопртер". После публикации статьи Лассетер выступил с заявлением, в котором принес извинения за свое поведение.

Лассетер в частности, удостоен премии "Оскар" за создание анимационной ленты "История игрушек".