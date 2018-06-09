Ирак экстрадировал подозреваемого в убийстве

Подозреваемый в убийстве школьницы из немецкого Майнца задержан на севере Ирака и уже экстрадирован в Германию. 20-летний Али Башар признался, что изнасиловал и задушил Сюзанну Фельдман в ночь на 23 мая.

В ФРГ Башар претендовал на статус беженца якобы из-за притеснений на родине, в Ираке. Но когда полиция вышла на его след, он срочно покинул территорию Германии и вместе со всей семьёй из 8 человек вернулся в Ирак через Турцию.

В Стамбуле Али Башара задержали, но потом отпустили: на билете у него стояло другое имя. Иначе поступили полицейские в аэропорту иракского Эрбиля: они сверили и фотографии, и имена на всех документах.

Тело 14-летней Сюзанны обнаружили 6 июня у железнодорожной насыпи в Висбадене. Девочка пришла сюда к друзьям, и домой в Майнц не вернулась.

Али Башар уже находился ранее в поле зрения правоохранительных органов ФРГ по подозрению в грабеже, нападении на полицейских и изнасиловании 11-летней девочки, но из-за недостатка улик был отпущен.

В Майнце в субботу прошли как акция протест а против наплыва мигрантов и недостаточного, по мнению участников, контроля полиции - так и защитников прав человека, призывавших не причислять всех мигрантов к потенциальным преступникам.