Жан-Пьер Бемба: отмена приговора МУС

Апелляционная палата сняла обвинения с Бемба в военных преступлениях и преступлениях против человечности, отметив, что он "не может быть привлечен к ответственности за преступления, совершенные находившимися под его контролем бойцами" в ходе конфликта в Центральноафриканской Республике в 2002-2003 годах.

Судьи также обратили внимание на то, что рассматривавшая ранее это дело судебная палата "не приняла во внимание усилия, принятые конголезцем для того, чтобы остановить преступления когда о них стало известно".

Одновременно апелляционная палата постановила, что Жан-Пьер Бемба должен остаться в заключении в связи с обвинениями по другому делу — препятствованию правосудию путем подкупа свидетелей. Решение по нему должно быть вынесено позднее.

Два года назад МУС приговорили Бемба к тюремному заключению сроком на 18 лет.

Правозащитная организация "Международная амнистия" выступила с критикой решения МУС, напомнив, что свидетельские показания в ходе процесса давали свыше 5000 пострадавших от действий созданной Бемба группировки "Освободительное движение Конго".