Клуб "Голден Стэйт Уорриорз" в шестой раз стал чемпионом Национальной Баскетбольной Ассоциации. "Голден Стэйт" в гостях обыграл "Кливленд" со счетом 108:85 в четвертом матче финала плей-офф и стал чемпионом лиги сезона. "Уорриорз" выиграли серию - 4-0.
"Голден Стэйт Уорриорз" — чемпион НБА
"Голден Стэйт Уорриорз" — чемпион НБА
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Стефен Карри, набравший 37 очков (семь трехочковых попаданий), трипл-дабл оформил форвард победителей Кевин Дюрант — 20 очков, 12 подборов, 10 передач. После встречи Дюрант второй раз подряд был назван самым ценным игроком финальной серии.
У хозяев самым результативным стал Леброн Джеймс (23 очка), форвард получил травму по ходу третьей четверти, после чего его бросковая активность резко снизилась, а за несколько минут до конца матча он и вовсе покинул площадку.