Саммит G7: проверка на единство

Американские тарифы на сталь и алюминий из Канады и стран ЕС — одна из главных тем первого дня саммита стран "большой семерки". Этот вопрос оказался серьезной проверкой на единство участников встречи. Смогли ли стороны хоть немного изменить позиции друг друга — не ясно, но первые оценки о ходе переговоров были положительными.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что "дискуссии на саммите продвигаются вперед". А потом и президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с Канадой достигнут "значительный прогресс". Перед началом саммита он заявил, что считает правильным вернуть в клуб индустриально развитых стран Россию, которую исключили в 2014 году. Сегодня основная рабочая встреча лидеров "семерки" посвящена вопросам международной безопасности, на которой, среди прочего они обсудят и Россию. Трамп на ней присутствовать не будет из-за поездки на американо-северокорейский саммит в Сингапуре.

Главной интригой остается принятие традиционного итогового коммюнике всех лидеров "семерки", в котором они обозначат общее мнение по всем обсуждавшимся вопросам. Причина возможного отсутствия этого документа, чего раньше не случалось, — существенные разногласия лидеров по ряду ключевых вопросов: тарифам на металлы, России, Ирану и выходу США из Парижского соглашения по климату.