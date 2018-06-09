С саммита G7 - на встречу в Сингапур

Президент США отправляется на встречу с лидером КНДР в Сингапур хорошо подготовленным и чувствует себя уверенно. Об этом Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции в Канаде, покидая саммит "Большой семёрки". Предстоящие переговоры с Ким Чен Ыном он назвал "миссией мира", отметив, что настрой северокорейской стороны определит очень быстро:

"Сколько времени потребуется, чтобы выяснить, серьёзно ли они настроены? Ну, что сказать... может, это станет ясно с первой же минуты. Ведь говорят же, что человек обычно понимает, нравится ему кто-то или нет уже в первые пять секунд встречи. Так что думаю, я очень скоро пойму, стоит ли ожидать чего-то хорошего или нет", - сказал Трамп.

Проблему КНДР он обсудил и на короткой встрече с президентом Франции, причём на этот раз более крепким рукопожатием отметился Эммануэль Макрон. В десятиминутном разговоре президенты коснулись и вопросов торговли.

Несмотря на возникшие с партнёрами по "семёрке" противоречия. Трамп оценил отношения с ними "на 10 баллов" (10/10). Он заявил, что не винит другие страны в создавшемся торговом дефиците, когда США закупает у них больше чем поставляет, но пообещал изменить такое положение вещей.

С 1 июня Вашингтон ввёл пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики.