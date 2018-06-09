В итальянской Карраре — международный фестиваль мрамора: конкурс скульптур, уроки мастеров, экскурсии в каменоломни... Именно мрамор из окрестностей Каррары считается самым знаменитым. Добывать его тут начали ещё за несколько тысячелетий до нашей эры. Жители Каррары уверены, что выражение «белый, как мрамор» пошло именно отсюда.
Каррара: под стук резцов
Каррара: под стук резцов
Франческо де Паскуале, мэр Каррары
«Надо вернуться к добыче мрамора, какой она была когда-то: весь город жил под эти звуки, нескончаемый стук. Это наверное лучшее, что есть в этом».
Лаура Малавотти, организатор фестиваля:
«Наш фестиваль вырос из очень простой идеи: мрамор — это не столько сами каменные блоки, сколько рабочие, искусство, культура — всё это из нашей Каррары мы хотели бы распространить во всём мире».
Звёздный час Каррары наступил во времена Возрождения, когда именно местный материал выбирали величайшие архитекторы и скульпторы.
Объёмы добычи каррарского мрамора до сих пор составляют несколько сот тысяч тонн в год, несмотря на конкуренцию и общее падение спроса на подобные материалы.