Каррара: под стук резцов

В итальянской Карраре — международный фестиваль мрамора: конкурс скульптур, уроки мастеров, экскурсии в каменоломни... Именно мрамор из окрестностей Каррары считается самым знаменитым. Добывать его тут начали ещё за несколько тысячелетий до нашей эры. Жители Каррары уверены, что выражение «белый, как мрамор» пошло именно отсюда.