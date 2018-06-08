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Индия

Вирус Нипах уносит жизни

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Вирус Нипах уносит жизни

Вирус Нипах уносит жизни
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Медики индийского штата Керала на юго-западе страны бьют тревогу. Меньше чем за месяц вирус Нипах унес здесь жизни 17 человек. Более двух тысяч отправлены на карантин.

В связи со вспышкой инфекции власти штата призывают местных жителей избегать посещения мест массового скопления людей.

Вызывающий воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания вирус может передаваться воздушно-капельным путем. Его основные переносчики - плодоядные крыланы и свиньи. До 75% заболевших ждет летальный исход.

Впервые вирус был выявлен в Малайзии в 1990-х годах .

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