Медики индийского штата Керала на юго-западе страны бьют тревогу. Меньше чем за месяц вирус Нипах унес здесь жизни 17 человек. Более двух тысяч отправлены на карантин.
Вирус Нипах уносит жизни
Вирус Нипах уносит жизни
В связи со вспышкой инфекции власти штата призывают местных жителей избегать посещения мест массового скопления людей.
Вызывающий воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания вирус может передаваться воздушно-капельным путем. Его основные переносчики - плодоядные крыланы и свиньи. До 75% заболевших ждет летальный исход.
Впервые вирус был выявлен в Малайзии в 1990-х годах .