Выборы пяти непостоянных членов Совета Безопасности прошли в среду в ООН. Ими стали Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР. С 1-го января представители этих стран станут принимать участие в заседаниях СБ, сменив Боливию, Казахстан, Нидерланды, Швецию и Эфиопию.
СБ ООН: избраны 5 новых непостоянных членов
СБ ООН: избраны 5 новых непостоянных членов
"Мир выразил нам доверие, и наша мечта сбылась, - сказал после голосования министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. - За наше избрание в Совет Безопасности было подано 184 голоса. Прежде всего мы хотели бы внести свой вклад в урегулирование существующих конфликтов и воспрепятствовать возникновению новых".
Выборы проходили в Генральной Ассамблее ООН путём тайного голосования. Бельгия, Германия Доминиканская республика и ЮАР , утвержденные кандидатами от региональных групп, не имели конкурентов, но должны были заручиться поддержкой двух третей 193 стран-членов ООН.
Состав непостоянных членов СБ ООН (10 государств) обновляется наполовину каждый год.